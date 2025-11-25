Основні атаки росіян й оборона ЗСУ – на Донеччині та Запоріжжі: огляд фронту від ISW

На різних напрямках фронту тривають російські наступи. Росіяни просунулися на Донеччині та в Запорізькій області, однак окупанти протягом доби постійно зіштовхувалися з контратаками Сил оборони України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на оновлений аналіз ISW. Українські сили зберігають присутність і дають відсіч ворогу в Покровську, що свідчить про те, що окупанти, ймовірно, наразі не можуть швидко захопити місто.

Що пише ISW про фронт в Україні?

У Сумській області росіяни здійснили наступ у напрямку Бояро-Лежачих, а також біля Кіндратівки, Андріївки та Олексіївки та поблизу Варачиного. ЗСУ відбивали атаку біля Олексіїївки. Українці також продовжують діяти в Тьоткіно, що на Курщині.

На Харківщині невеликі російські піхотні групи просунулися в частині Вовчанська, а також атакували біля Синельникового. За даними аналітиків, ворожі війська просунулися у напрямку Великого Бурлука й Колодязного.

Українські війська мали успіхи на Куп'янському напрямку. Росіяни проводили атаки біля Степової Новоселівки, а також просунулися поблизу самого Куп'янська. Противник атакував поблизу Надії та на південний схід від Борової поблизу Греківки та Новоєгорівки.

На Лиманському напрямку ворог намагався наступати, але підтвердженого прогресу не досягли. Атаки росіян відбулися поблизу Середнього, Ярової та Дробишевого, Ставок, Нового Миру, Зарічного, Діброви та Ямполя. Українські війська поблизу останній населених пунктів, ймовірно, провели контратаки.

Окупанти намагалися наступати в районі Сіверська, зокрема біля Дронівки, Платонівки, Закітного, Серебрянки, Виймки та Званівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни незначно просунулися на схід від Русиного Яру, біля Майського, Часового Яру, Предтечиного, Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шултиного, Яблунівки, Степанівки, Полтавки, Софіївки та Володимирівки.

Українські війська присутні у північній частині Шахового. Бойові дії тривали в районі Торецького, Добропілля й Заповідного.

На Покровському напрямку російські найманці просунулися в Родинському, однак Сили оборони України також там присутні. Атаки ворога також відбувалися біля Затишок, Красного Лиману, Новоекономічного, Мирнограда, Рівного, Котлиного, Удачного, Молодецького та в напрямку Новопідгороднього.

Карти фронту від Інституту вивчення війни / Інфографіка ISW

На Новопавлівському напрямку окупанти прорвалися через пролом в українській позиції до річки Вовча й вели наступ біля Новопавлівки, Новосергіївки, Філії, Дачного та Зеленого Гаю.

Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська, ймовірно, захопили Андріївку-Клевцове та атакували українські позиції в Олександрограді, Січневому, Новоселівці, Соснівці, Степовому й Орестополі.

На Гуляйпільському напрямку відбулися атаки біля Єгорівки, Привільного, Павлівки, Солодкого, Добропілля, Варварівки, Прилук, Красногірського, Зеленого Гаю, Високого та Затишшя.

Окупанти на Оріхівському напрямку наступали поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Приморського, Степового та Степногірська.

24 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

Підсумуємо, що українські війська мали успіхи Куп'янському напрямку. Окупанти нещодавно просунулися поблизу Вовчанська, Великого Бурлука, Сіверська, Покровська, Новопавлівки, Великомихайлівки, Гуляйполя та на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка.

Як змінилася ситуація на фронті?