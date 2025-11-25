Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обновленный анализ ISW. Украинские силы сохраняют присутствие и дают отпор врагу в Покровске, что свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, пока не могут быстро захватить город.

Что пишет ISW о фронте в Украине?

У Сумской области россияне осуществили наступление в направлении Бояро-Лежачих, а также возле Кондратовки, Андреевки и Алексеевки и вблизи Варачино. ВСУ отбивали атаку у Алексеевки. Украинцы также продолжают действовать в Теткино, что на Курщине.

В Харьковской области небольшие российские пехотные группы продвинулись в части Волчанска, а также атаковали у Синельниково. По данным аналитиков, вражеские войска продвинулись в направлении Великого Бурлука и Колодязного.

Украинские войска имели успехи на Купянском направлении. Россияне проводили атаки у Степной Новоселовки, а также продвинулись вблизи самого Купянска. Противник атаковал вблизи Надежды и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и Новоегоровки.

На Лиманском направлении враг пытался наступать, но подтвержденного прогресса не достигли. Атаки россиян состоялись вблизи Среднего, Яровой и Дробышево, Ставок, Нового Мира, Заречного, Дибровы и Ямполя. Украинские войска вблизи последний населенных пунктов, вероятно, провели контратаки.

Оккупанты пытались наступать в районе Северска, в частности у Дроновки, Платоновки, Закитного, Серебрянки, Выемки и Звановки.

На Константиновском направлении россияне незначительно продвинулись на восток от Русиного Яра, возле Майского, Часового Яра, Предтечиного, Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шултиного, Яблоновки, Степановки, Полтавки, Софиевки и Владимировки.

Украинские войска присутствуют в северной части Шахово. Боевые действия продолжались в районе Торецкого, Доброполье и Заповедного.

На Покровском направлении российские наемники продвинулись в Родинском, однако Силы обороны Украины также там присутствуют. Атаки врага также происходили у Утес, Красного Лимана, Новоэкономического, Мирнограда, Ровно, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в направлении Новоподгороднего.

Карты фронта от Института изучения войны / Инфографика ISW

На Новопавловском направлении оккупанты прорвались через брешь в украинской позиции к реке Волчья и вели наступление возле Новопавловки, Новосергиевки, Филиала, Дачного и Зеленого Гая.

Институт изучения войны сообщил, что российские войска, вероятно, захватили Андреевку-Клевцово и атаковали украинские позиции в Александрограде, Январском, Новоселовке, Сосновке, Степном и Орестополе.

На Гуляйпольском направлении состоялись атаки возле Егоровки, Привольного, Павловки, Сладкого, Доброполья, Варваровки, Прилук, Красногорского, Зеленого Гая, Высокого и Затишья.

Оккупанты на Ореховском направлении наступали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Приморского, Степного и Степногорска.

24 ноября российские войска продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

Подытожим, что украинские войска имели успехи Купянском направлении. Оккупанты недавно продвинулись вблизи Волчанска, Великого Бурлука, Северска, Покровска, Новопавловки, Великомихайловки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка – Дружковка.

Как изменилась ситуация на фронте?