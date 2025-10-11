Российские войска продолжают наступать на украинские земли. За прошедшие сутки враг имел продвижение на нескольких направлениях фронта.

Об обновленной ситуации на фронте информирует 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какие последние изменения на фронте?

Аналитики ресурса обновили карту фронта 10 октября около 23:47. По их данным, российские захватчики имели продвижение на Запорожье, у Гуляйполя, и в Донецкой области, а именно – на Покровском направлении.

Враг продвинулся в Полтавке, Никоноровке и Котлино. Уточнена линия соприкосновения вблизи Выемки,

– написали аналитики.

Ситуация в Полтавке в Запорожье: смотрите на карте

Продвижение врага в Никоноровке: смотрите на карте

Ситуация вблизи Котлинного: смотрите на карте

Также аналитики DeepState уточнили ситуацию возле населенного пункта Выемка, что возле Покровска в Донецкой области.

Уточненная линия соприкосновения вблизи Выемки: смотрите на карте

Последние новости с фронта