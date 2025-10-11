Росіяни просунулись у населених пунктах Запоріжжя та Донеччини, – DeepState
- Російські війська просунулись у населених пунктах Полтавка, Никонорівка та Котлине на Запоріжжі та Донеччині.
- Аналітики DeepState уточнили лінію зіткнення поблизу населеного пункту Виїмка на Донеччині.
Російські війська продовжують наступати на українські землі. Минулої доби ворог мав просування на кількох напрямках фронту.
Про оновлену ситуацію на фронті інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.
Які останні зміни на фронті?
Аналітики ресурсу оновили карту фронту 10 жовтня близько 23:47. За їхніми даними, російські загарбники мали просування на Запоріжжі, біля Гуляйполя, та на Донеччині, а саме – на Покровському напрямку.
Ворог просунувся у Полтавці, Никонорівці та Котлиному. Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки,
– написали аналітики.
Ситуація у Полтавці на Запоріжжі: дивіться на карті
Просування ворога у Никонорівці: дивіться на карті
Ситуація поблизу Котлинного: дивіться на карті
Також аналітики DeepState уточнили ситуацію біля населеного пункту Виїмка, що біля Покровська у Донецькій області.
Уточнена лінія зіткнення поблизу Виїмки: дивіться на карті
Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Останні новини з фронту
Впродовж минулої доби, 10 жовтня, на фронті відбулося 234 боєзіткнення. Найбільше атак припало на Покровський напрямок, де ЗСУ відбили 72 наступи.
За даними ISW, північнокорейські війська не беруть участі у боях на Сумщині, проте займаються розмінуванням та протидією дронам на Курщині. Їх годують краще, ніж у російських військових.
Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська утримують позиції на Сіверському та Новопавлівському напрямках, тоді як російські сили просунулися у Запорізькій і Донецькій областях.