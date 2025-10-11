Російські війська продовжують наступати на українські землі. Минулої доби ворог мав просування на кількох напрямках фронту.

Про оновлену ситуацію на фронті інформує 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Десятки атак на ділянках фронту, найбільше – біля Покровська: карта фронту 11 жовтня

Які останні зміни на фронті?

Аналітики ресурсу оновили карту фронту 10 жовтня близько 23:47. За їхніми даними, російські загарбники мали просування на Запоріжжі, біля Гуляйполя, та на Донеччині, а саме – на Покровському напрямку.

Ворог просунувся у Полтавці, Никонорівці та Котлиному. Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки,

– написали аналітики.

Ситуація у Полтавці на Запоріжжі: дивіться на карті

Просування ворога у Никонорівці: дивіться на карті

Ситуація поблизу Котлинного: дивіться на карті

Також аналітики DeepState уточнили ситуацію біля населеного пункту Виїмка, що біля Покровська у Донецькій області.

Уточнена лінія зіткнення поблизу Виїмки: дивіться на карті

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Останні новини з фронту