170 боевых столкновений, несколько направлений – самые ожесточенные: карта боевых действий 4 декабря
- За последние сутки на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений, в том числе 62 авиационных удара и 4301 обстрел, включая 5251 атаку дронами-камикадзе.
- Наиболее активные боевые действия произошли на Южно-Слобожанском, Лиманском, Славянском, Константиновском, Покровском, Александровском направлениях.
Начались 1380 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За минувшие сутки, 3 декабря, на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.
Враг нанес 3 ракетных и 62 авиационных ударов, применив 3 ракеты и сбросив 177 КАБов. Также совершил 4301 обстрел, в частности 121 - с РСЗО, и атаковал 5251 дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях было 4 боевых столкновения.
На Южно-Слобожанском направлении россияне 17 раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилипка и в направлении Колодязного, Кутьковки.
На Купянском направлении произошло 2 боевых столкновения. ВСУ остановили штурмовые действия оккупантов у Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении Россия атаковала 10 раз, пытаясь вклиниться в оборону украинской армии в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий россиян у Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.
На Краматорском направлении захватчики 3 раза атаковали позиции ВСУ в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 29 атак возле населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.
На Покровском направлении ВСУ остановили 45 штурмовых действий России вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино.
На Александровском направлении россияне совершили 14 атак возле населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 12 российских попыток продвинуться вперед возле населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в направлении Прилук, Доброполье и Варваровки.
На Ореховском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.
На Приднепровском направлении ВСУ отбили 3 атаки в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок России нет.
Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала рассказал, что ВСУ удерживают северные окраины Покровска. На даль, Силы обороны постепенно теряют контроль над городом. Сейчас там идут бои, россияне несут существенные потери.
3 декабря морские пехотинцы, которые обороняют Мирноград в Донецкой области, заявили, что населенный пункт якобы находится под полным окружением врага. Такая ситуация там по меньшей мере еще с 29 ноября.
А 1 декабря президент Зеленский заявил, что ВСУ почти закончили зачищать Купянск от оккупантов. Таким образом он опроверг заявления россиян о захвате города. В то же время президент признал, что россияне таки имеют продвижение по линии фронта.