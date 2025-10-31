Российская армия продвинулась сразу в нескольких населенных пунктах: обновление карты DeepState

Армия Кремля продолжает давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле нескольких населенных пунктов.

Где продвинулись россияне?

Утром 31 октября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 3 населенных пунктах и еще вблизи одного.

Враг продвинулся в Покровске, Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки,

– говорится в сообщении.

Аналитики также обновили карту, уточнив линию соприкосновения у Красного Лимана в Покровском районе Донецкой области.

