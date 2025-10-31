Російська армія просунулася відразу в декількох населених пунктах: оновлення мапи DeepState

Армія Кремля продовжує тиснути по лінії фронту. Ворог мав просування біля декількох населених пунктів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

Де просунулися росіяни?

Зранку 31 жовтня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.

За їхніми даними, окупаційні війська мають просування в 3 населених пунктах та ще поблизу одного.

Ворог просунувся у Покровську, Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки,

– ідеться в повідомленні.

Аналітики також оновили карту, уточнивши лінію зіткнення біля Червоного Лиману в Покровському районі Донецької області.

Росіяни просунулися у Покровську: дивіться на карті

Окупанти мають просування в Успенівці: дивіться на карті

Ворожі сили просунули у Новомиколаївці: дивіться на карті

Агресор має просування біля Новогригорівки: дивіться на карті

Лінія зіткнення біля Червоного Лиману: дивіться на карті

