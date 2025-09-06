Враг продвинулся вблизи населенных пунктов в 3 областях, среди которых Сумщина, – DeepState
- Российские войска продвинулись в 3 населенных пунктах.
- Обновление карты DeepState показало изменения на фронте по состоянию на 6 сентября.
Захватнические войска России продолжают давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 3 населенных пунктов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где продвинулись россияне?
Днем 6 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.
По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 2 населенных пунктах и еще возле одного. В частности, агрессор продвинулся в Юнаковке (Сумская область), Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Январского (Днепропетровская область).
Враг продвинулся в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Сичневого,
– говорится в сообщении.
Что известно о ситуации на фронте?
В утренней сводке Генштаба 6 сентября указывалось, что в течение суток на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 8 атак российской армии.
В целом, в течение минувших суток зафиксировано 184 боевых столкновения.
Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский недавно отмечал, что российское военное командование поставило перед своей армией новую задачу – захватить сразу 3 города в Донецкой области в течение осени – Покровск, Мирноград и Доброполье.