Захватнические войска России продолжают давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 3 населенных пунктов.

Где продвинулись россияне?

Днем 6 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.

По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 2 населенных пунктах и еще возле одного. В частности, агрессор продвинулся в Юнаковке (Сумская область), Серебрянском лесничестве (Луганская область) и вблизи Январского (Днепропетровская область).

Враг продвинулся в Юнаковке, Серебрянском лесничестве и вблизи Сичневого,

– говорится в сообщении.

Что известно о ситуации на фронте?