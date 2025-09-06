Загарбницькі війська Росії продовжують тиснути по лінії фронту. Ворог мав просування біля 3 населених пунктів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де просунулися росіяни?

Вдень 6 вересня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.

За їхніми даними, окупаційні війська мають просування в 2 населених пунктах та ще біля одного. Зокрема, агресор просунувся у Юнаківці (Сумська область), Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Січневого (Дніпропетровська область).

Ворог просунувся у Юнаківці, Серебрянському лісництві та поблизу Січневого,

– ідеться в повідомленні.

Окупанти просунулися в Юнаківцях: дивіться на карті

Росіяни просунулися в Серебрянському лісництві: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Січневого: дивіться на карті

Що відомо про ситуацію на фронті?