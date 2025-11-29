Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия ударила дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: как двигались вражеские цели
29 ноября, 09:52
2

Россия ударила дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: как двигались вражеские цели

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Россия атаковала Украину дронами, крылатыми ракетами, баллистикой и аэробаллистикой, главной целью был Киев и область.
  • Атака привела к критическим разрушениям энергетической инфраструктуры, восстановление которой может длиться дольше, чем раньше.

С вечера 28 ноября и в течение ночи 29 ноября россияне в очередной раз атаковали Украину. Враг нанес комбинированный удар БпЛА, крылатыми ракетами, баллистикой и аэробаллистикой.

В сети показали, как двигались вражеские цели во время атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый канал "ПВО Радар".

Смотрите также В Киеве во время массированного обстрела произошли перебои со светом

Как двигались российские ракеты и дроны 29 ноября?

Основной целью захватчиков был Киев и область. В результате атаки зафиксированы местами критические разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление займет некоторое время и может длиться дольше, чем в прошлый раз.


Карта движения вражеских целей 29 ноября / Инфографика "ПВО Радар"

Какие последствия атаки на Украину: коротко о главном

  • По информации мэра Киева Виталия Кличко, под атакой 29 ноября оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский. Обломки российских дронов упали на многоэтажки, на некоторых локациях вспыхнули пожары.

  • В результате атаки погибли два человека. Кроме этого, пострадали еще по меньшей мере 15 человек, 8 из них, в частности 13-летнего ребенка, медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

  • Немало последствий атаки фиксируют и в Киевской области. В Броварском районе повреждены 6 многоэтажек, из которых эвакуировали 52 человека, в том числе трое детей. Также пострадали частные дома, автомобили, гаражи, здание торгового центра, а город Фастов временно обесточен.