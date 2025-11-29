Росія вгатила дронами, балістикою та крилатими ракетами: як рухалися ворожі цілі

З вечора 28 листопада та протягом ночі 29 листопада росіяни вкотре атакували Україну. Ворог завдав комбінованого удару БпЛА, крилатиме ракетами, балістикою та аеробалістикою.

У мережі показали, як рухалися ворожі цілі під час атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий канал "ППО Радар".

Дивіться також У Києві під час масованого обстрілу сталися перебої зі світлом

Як рухалися російські ракети й дрони 29 листопада?

Основною ціллю загарбників був Київ та область. Внаслідок атаки зафіксовано подекуди критичні руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення займе деякий час і може тривати довше, ніж минулого разу.



Карта руху ворожих цілей 29 листопада / Інфографіка "ППО Радар"

Які наслідки атаки на Україну: коротко про головне