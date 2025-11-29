Росія вгатила дронами, балістикою та крилатими ракетами: як рухалися ворожі цілі
- Росія атакувала Україну дронами, крилатими ракетами, балістикою та аеробалістикою, головною ціллю був Київ та область.
- Атака призвела до критичних руйнувань енергетичної інфраструктури, відновлення якої може тривати довше, ніж раніше.
З вечора 28 листопада та протягом ночі 29 листопада росіяни вкотре атакували Україну. Ворог завдав комбінованого удару БпЛА, крилатиме ракетами, балістикою та аеробалістикою.
У мережі показали, як рухалися ворожі цілі під час атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторинговий канал "ППО Радар".
Дивіться також У Києві під час масованого обстрілу сталися перебої зі світлом
Як рухалися російські ракети й дрони 29 листопада?
Основною ціллю загарбників був Київ та область. Внаслідок атаки зафіксовано подекуди критичні руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення займе деякий час і може тривати довше, ніж минулого разу.
Карта руху ворожих цілей 29 листопада / Інфографіка "ППО Радар"
Які наслідки атаки на Україну: коротко про головне
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під атакою 29 листопада опинилися одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський і Дніпровський. Уламки російських дронів впали на багатоповерхівки, на деяких локаціях спалахнули пожежі.
Внаслідок атаки загинуло двоє осіб. Окрім цього, постраждало ще щонайменше 15 людей, 8 із них, зокрема 13-річну дитину, медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.
Чимало наслідків атаки фіксують і в Київській області. У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок, з яких евакуювали 52 людини, зокрема троє дітей. Також постраждали приватні будинки, автомобілі, гаражі, будівля торгового центру, а місто Фастів тимчасово знеструмлено.