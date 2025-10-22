Адские сутки в Донецкой области, враг не останавливает штурмов: карта фронта 22 октября

Украинские войска уже 1337-е сутки эффективно сдерживают врага и наносят ему значительные потери. Только за минувшие сутки силы обороны обезвредили немало техники и личного состава оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Охотятся на жителей, врываются в дома: волонтер шокировала зверствами россиян в Покровске

Какие направления штурмует враг?

По информации Генштаба ВСУ за прошедшие сутки враг совершил два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и 148 управляемых авиабомб. Кроме этого, было зафиксировано более 4 тысяч обстрелов, 89 из них – из реактивных систем залпового огня. Оккупанты также привлекли около 4 500 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили несколько районов скопления силы противника, а именно личного состава, техники и вооружения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили одну атаку. Враг нанес 8 авиационных ударов – применил 21 управляемую авиабомбу и совершил 160 обстрелов, шесть из них – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался 13 раз прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Каменки, Западного и в сторону Боловички и Колодязного.

Украинские воины за прошедшие сутки отбили девять вражеских атак на Купянском направлении. Штурмовые действия противника были сосредоточены в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении оккупанты пытались прорваться 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодези, Дерилово, Мирное и Новоселовка.

На Славянском направлении противник пытался 5 раз продвинуться вперед в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На Константиновском направлении украинцы отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр.

На самом горячем Покровском направлении защитники успешно отбили 64 штурмовые действия врага в нескольких районах, в частности в Покровске, Красном Лимане и Никаноровке.