Адские сутки в Донецкой области, враг не останавливает штурмов: карта фронта 22 октября
- За сутки в Донецкой области произошло 167 боев и 4110 обстрелов со стороны врага, включая ракетные и авиационные удары.
- Украинские силы успешно отбили многочисленные атаки, уничтожив скопления вражеских сил, техники и вооружения на разных направлениях.
Украинские войска уже 1337-е сутки эффективно сдерживают врага и наносят ему значительные потери. Только за минувшие сутки силы обороны обезвредили немало техники и личного состава оккупантов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие направления штурмует враг?
По информации Генштаба ВСУ за прошедшие сутки враг совершил два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и 148 управляемых авиабомб. Кроме этого, было зафиксировано более 4 тысяч обстрелов, 89 из них – из реактивных систем залпового огня. Оккупанты также привлекли около 4 500 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили несколько районов скопления силы противника, а именно личного состава, техники и вооружения.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили одну атаку. Враг нанес 8 авиационных ударов – применил 21 управляемую авиабомбу и совершил 160 обстрелов, шесть из них – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг пытался 13 раз прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Каменки, Западного и в сторону Боловички и Колодязного.
Украинские воины за прошедшие сутки отбили девять вражеских атак на Купянском направлении. Штурмовые действия противника были сосредоточены в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении оккупанты пытались прорваться 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодези, Дерилово, Мирное и Новоселовка.
На Славянском направлении противник пытался 5 раз продвинуться вперед в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.
На Константиновском направлении украинцы отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр.
На самом горячем Покровском направлении защитники успешно отбили 64 штурмовые действия врага в нескольких районах, в частности в Покровске, Красном Лимане и Никаноровке.