24 Канал Новости Украины Адские сутки в Донецкой области, враг не останавливает штурмов: карта фронта 22 октября
22 октября, 11:33
7

Адские сутки в Донецкой области, враг не останавливает штурмов: карта фронта 22 октября

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • За сутки в Донецкой области произошло 167 боев и 4110 обстрелов со стороны врага, включая ракетные и авиационные удары.
  • Украинские силы успешно отбили многочисленные атаки, уничтожив скопления вражеских сил, техники и вооружения на разных направлениях.

Украинские войска уже 1337-е сутки эффективно сдерживают врага и наносят ему значительные потери. Только за минувшие сутки силы обороны обезвредили немало техники и личного состава оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие направления штурмует враг?

По информации Генштаба ВСУ за прошедшие сутки враг совершил два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и 148 управляемых авиабомб. Кроме этого, было зафиксировано более 4 тысяч обстрелов, 89 из них – из реактивных систем залпового огня. Оккупанты также привлекли около 4 500 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили несколько районов скопления силы противника, а именно личного состава, техники и вооружения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили одну атаку. Враг нанес 8 авиационных ударов – применил 21 управляемую авиабомбу и совершил 160 обстрелов, шесть из них – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался 13 раз прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Каменки, Западного и в сторону Боловички и Колодязного.

Украинские воины за прошедшие сутки отбили девять вражеских атак на Купянском направлении. Штурмовые действия противника были сосредоточены в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении оккупанты пытались прорваться 17 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодези, Дерилово, Мирное и Новоселовка.

На Славянском направлении противник пытался 5 раз продвинуться вперед в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На Константиновском направлении украинцы отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр.

На самом горячем Покровском направлении защитники успешно отбили 64 штурмовые действия врага в нескольких районах, в частности в Покровске, Красном Лимане и Никаноровке.

Враг совершил 11 атак в нескольких населенных пунктах на Александровском направлении, в то же время на Гуляйпольском украинские войска отбили две попытки наступления врага.

На Ореховском направлении оккупанты 5 раз пытались захватить украинские позиции в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки, однако им это не удалось.

За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг не осуществлял наступательных действий. 
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования вражеских группировок не зафиксировано.

Какие потери врага за сутки 21 октября?

По данным Генштаба, украинские силы наносят врагу ощутимые потери в личном составе и технике. А также активно уничтожают ресурсы российской армии в тылу.

За минувшие сутки захватчики потеряли 1050 человек, два танка, 11 боевых бронированных машин и 12 артиллерийских систем. Также украинские воины обезвредили 60 беспилотных летательных аппаратов, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

