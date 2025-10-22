Пекельна доба на Донеччині, ворог не зупиняє штурмів: карта фронту 22 жовтня

Українські війська вже 1337-му добу ефективно стримують ворога та завдають йому значних втрат. Лише за минулу добу сили оборони знешкодили чимало техніки та особового складу окупантів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Полюють на жителів, вдираються до осель: волонтерка шокувала звірствами росіян у Покровську

Які напрямки штурмує ворог?

За інформацією Генштабу ЗСУ минулої доби ворог здійснив два ракетні та 63 авіаційні удари, застосувавши шість ракет і 148 керованих авіабомб. Окрім цього, було зафіксовано понад 4 тисячі обстрілів, 89 з них – із реактивних систем залпового вогню. Окупанти також залучили близько 4 500 дронів-камікадзе.

Минулої доби Сили оборони знищили кілька районів скупчення сили противника, а саме особового складу, техніки та озброєння.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти здійснили одну атаку. Ворог завдав 8 авіаційних ударів – застосував 21 керовану авіабомбу та здійснив 160 обстрілів, шість з них – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався 13 разів прорвати українську оборону поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам'янки, Західного та у бік Боловички й Колодязного.

Українські воїни минулої доби відбили дев'ять ворожих атак на Куп'янському напрямку. Штурмові дії противника були зосереджені в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки.

На Лиманському напрямку окупанти намагались прорватись 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

На Слов'янському напрямку противник намагався 5 разів просунутись вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

На Костянтинівському напрямку українці відбили 25 атак ворога у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

На найгарячішому Покровському напрямку захисники успішно відбили 64 штурмові дії ворога в декількох районах, зокрема в Покровську, Червоному Лимані та Никанорівці.