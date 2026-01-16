Россия оккупировала Красногорское и продвинулась в двух областях: обновление карты DeepState
- Российская армия могла захватить Красногорское в Запорожье и продвинуться возле Привольного.
- Враг также имел успехи в пределах Гуляйполя в Запорожье и в Донецкой области.
Российская армия продолжает атаковать позиции украинских защитников на фронте. Оккупанты могли захватить Красногорское в Запорожской области.
Аналитики также зафиксировали продвижение врага возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Что изменилось на фронте?
Аналитики обновили карту фронта вечером 15 января. По их данным, россияне имели точечные успехи в Запорожье и Донецкой области.
Отмечается, что российская армия якобы оккупировала Красногорское. Кроме того, зафиксировано продвижение противника у Привольного.
Также аналитики утверждают, что противник продвинулся в пределах Гуляйполя в Запорожской области и в районе Зализнянского, что в Бахмутском районе Донецкой области.
Последние новости с фронта
По данным ISW, российские подразделения инфильтрировались на юг Константиновки, однако контроль над территорией не изменился.
Кроме того, аналитики заметили, что военные России наступают на Сумском, Харьковском и Купянском направлениях. Однако подтвержденных успехов там не зафиксировали.
Ранее СМИ сообщали, что оккупанты размещали военную технику возле реакторов Запорожской АЭС и запускают оттуда дроны. Отмечалось, что это является нарушением международного гуманитарного права.