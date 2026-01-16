Росія окупувала Красногірське і просунулась у двох областях: оновлення карти DeepState

Російська армія продовжує атакувати позиції українських оборонців на фронті. Окупанти могли захопити Красногірське на Запоріжжі.

Аналітики також зафіксували просування ворога біля кількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Що змінилось на фронті?

Аналітики оновили карту фронту увечері 15 січня. За їхніми даними, росіяни мали точкові успіхи на Запоріжжі та Донеччині.

Зазначається, що російська армія нібито окупувала Красногірське. Крім того, зафіксовано просування противника біля Привільного.

Ситуація у Красногірському та Привільному: дивіться на карті

Також аналітики стверджують, що противник просунувся у межах Гуляйполя на Запоріжжі та в районі Залізнянського, що в Бахмутському районі Донеччини.

Що відбулось у Гуляйполі: дивіться на карті

Просування росіян на Донеччині: дивіться на карті

