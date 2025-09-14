ВСУ освободили села на Сумщине, враг оккупировал Темировку, – DeepState
- ВСУ отбросили оккупантов на несколько километров в Сумской области.
- Российская армия оккупировала Темировку в Запорожской области и продвинулась возле Купянска и Новоивановки.
На фронте продвижение имеют как российские, так и украинские войска. Силам обороны удалось открыть врага сразу возле двух населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Россияне распространяют опыт "трубы" на разные участки фронта – ISW о ситуации под Купянском
Где продвинулся враг и Силы обороны 13 сентября?
За прошедшие сутки украинские защитники отбросили оккупантов на несколько километров от населенных пунктов Новоконстантиновка и Константиновка Сумской области. Вблизи последнего уже есть большая часть освобожденной территории, противодействие врагу не останавливается.
Новоконстантиновка расположена в этом же районе. Силы обороны постепенно выбивают оккупантов из Сумщины.
ВСУ имеют успехи в Сумской области: карта фронта
Российская армия за прошедшие сутки оккупировала Темировку в Запорожской области. Этот район является соседним с ранее оккупированными Зеленым Полем и Новополем.
Россияне атаковали Темировку: где расположен населенный пункт
Продвижение россиян также заметили возле Купянска. Оккупанты пытались продвинуться в город через трубопровод, однако эта местность находится под постоянным огневым контролем ВСУ. Поэтому зайти в город враг не может.
Ситуация возле Купянска: карта фронта
Россияне также частично продвинулись у Новоивановки, расположенной у "серой зоны" Новопавловского направления.
Оккупанты продвигаются на Новопавловском направлении: показываем на карте
Какая ситуация на фронте 14 сентября?
В ОСУВ "Днепр" рассказали, что на Купянском направлении больше всего российских оккупантов накопилось вблизи населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Однако дойти до города враг не может из-за реки Оскол, которая контролируется украинскими войсками. Оккупанты вместо этого выбрали передвижение по трубам. В Купянске находится несколько вражеских ДРГ.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 184 боестолкновения. На основных направлениях, таких как Покровский, Купянский, Лиманский, Новопавловский и другие, зафиксированы многочисленные атаки и боестолкновения, которые удалось отбить Силам обороны.