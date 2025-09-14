На фронте продвижение имеют как российские, так и украинские войска. Силам обороны удалось открыть врага сразу возле двух населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россияне распространяют опыт "трубы" на разные участки фронта – ISW о ситуации под Купянском

Где продвинулся враг и Силы обороны 13 сентября?

За прошедшие сутки украинские защитники отбросили оккупантов на несколько километров от населенных пунктов Новоконстантиновка и Константиновка Сумской области. Вблизи последнего уже есть большая часть освобожденной территории, противодействие врагу не останавливается.

Новоконстантиновка расположена в этом же районе. Силы обороны постепенно выбивают оккупантов из Сумщины.

ВСУ имеют успехи в Сумской области: карта фронта

Российская армия за прошедшие сутки оккупировала Темировку в Запорожской области. Этот район является соседним с ранее оккупированными Зеленым Полем и Новополем.

Россияне атаковали Темировку: где расположен населенный пункт

Продвижение россиян также заметили возле Купянска. Оккупанты пытались продвинуться в город через трубопровод, однако эта местность находится под постоянным огневым контролем ВСУ. Поэтому зайти в город враг не может.

Ситуация возле Купянска: карта фронта

Россияне также частично продвинулись у Новоивановки, расположенной у "серой зоны" Новопавловского направления.

Оккупанты продвигаются на Новопавловском направлении: показываем на карте

Какая ситуация на фронте 14 сентября?