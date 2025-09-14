На фронті просування мають як російські, так і українські війська. Силам оборони вдалося відкринути ворога одразу біля двох населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де просунувся ворог та Сили оборони 13 вересня?

Минулої доби українські захисники відкинули окупантів на кілька кілометрів від населених пунктів Новокостянтинівка та Костянтинівка Сумської області. Поблизу останнього вже є велика частина звільненої території, протидія ворогові не зупиняється.

Новокостянтинівка розташована в цьому ж районі. Сили оборони поступово вибивають окупантів із Сумщини.

Російська армія минулої доби окупувала Темирівку в Запорізькій області. Цей район є сусіднім до раніше окупованих Зеленого Поля та Новополя.

Просування росіян також помітили біля Куп'янська. Окупанти намагалися просунутися до міста через трубопровід, однак ця місцевість перебуває під постійним вогневим контролем ЗСУ. Відтак зайти до міста ворог не може.

Росіяни також частково просунулися біля Новоіванівки, що розташована біля "сірої зони" Новопавлівського напрямку.

Яка ситуація на фронті 14 вересня?