Украина освободила населенный пункт, есть продвижение врага и ВСУ: обзор фронта ISW

Российские военные ежедневно пытаются захватить как можно больше территории Украины, однако Силы обороны дают врагу отпор. Аналитики ISW проанализировали, как изменилась линия фронта за последние сутки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как изменилась линия фронта 25 октября?

Российские военные продолжают штурмы к северо-востоку от Сум, вблизи Варачино, но продвижений не достигли. По сообщениям, морская пехота России концентрируется у Кондратовки, готовясь к будущим атакам. В то же время российские блогеры признают проблемы с управлением и взаимодействием между подразделениями, в частности 22-го и 33-го мотострелковых полков, входящих в 72-ю дивизию.

Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области, но существенных изменений нет. ВСУ удерживают позиции в западной части Волчанска, где ранее заявляли о присутствии российских войск. Россия атаковала возле Волчанска 23 – 24 октября, используя подразделения 116-й бригады Росгвардии, а также чеченские части "Ахмат-Россия". Кремль заявляет о незначительном движении возле Большого Бурлука – оккупацию Болоховки.

Силы обороны Украины продвинулись на северо-запад от Купянска. Геолокационные видео показывают, что они захватили Мирное и продвинулись в направлении Голубовки. Россияне пытались контратаковать, но безрезультатно.

Оккупанты атаковали к востоку от Боровского, но без подтвержденного успеха. Есть неподтвержденные заявления о продвижении западнее Нововодяного.

На Лиманском направлении украинские защитники продвинулись и освободили Торское и частично закрепились в южном Заречном. Видео с поднятием украинского флага это подтверждает. В то же время бои продолжаются у Дробышево, Новоселовки, Ямполя и Заречного.

Российские силы продвинулись на запад от Выемки (юго-восток от Северска). Также заявили о захвате Дроновки, но это не подтверждено независимо. Ведутся бои возле Северска, Сиверянки и Выемки.

Россия не имеет подтвержденных успехов, но заявляет о продвижении возле Иванополья. Продолжаются бои восточнее Константиновки, на юг - у Катериновки и Русиного Яра. Украинские силы контратаковали возле Софиевки и Торецкого.

На Добропольском направлении бои продолжаются возле Шахматного, Кучеров Яра и Золотого Колодца. Россияне утверждают, что захватили Вольное и Ивановку, но эти данные не имеют подтверждения. Украинские силы контратаковали вблизи Шахматного и Нового Донбасса.

По сообщениям ISW, российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении, однако подтверждений в этом фрагменте нет. В тексте указано только, что операторы дронов России 1435-го полка действуют в районе и жалуются на недостаток техники.

Российские оккупанты продвинулись в центральную часть Ивановки (юго-западнее Новопавловки) и на юго-запад от Филии.

Враг захватил Злагоду (бывшее Первомайское) к юго-западу от Великомихайловки. Также атаковал у Александрорада, Калиновского, Орестополя и Вербового.

На Гуляйпольском направлении россияне атаковали вблизи Новогригорьевки, Павловки и Нововасильевки, но без успеха.

На Запорожском направлении российские военные вели штурмы вблизи Малых Токмачек, Новоданиловки, Степного и Плавней, но без результата.

На Херсонском направлении оккупанты атаковали возле Антоновских мостов, но без успеха. Украинская разведка (ГУР) сообщила, что уничтожила установки ПВО "Бук-М3" и два радара "Небо-СВУ" в оккупированных частях Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Итак, аналитики ISW считают, что фронт остается динамичным, с локальными продвижениями обеих сторон – украинские успехи фиксируются под Купянском и Лиманом, тогда как российские - возле Новопавловки, Северска и Великомихайловки. Несмотря на интенсивность атак, существенных стратегических сдвигов не произошло: ни одна из сторон не достигла прорыва, а бои остаются изнурительными и позиционными.

