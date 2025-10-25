Україна звільнила населений пункт, є просування ворога та ЗСУ: огляд фронту ISW

Російські військові щодня намагаються захопити якомога більше території України, проте Сили оборони дають ворогу відсіч. Аналітики ISW проаналізували, як змінилася лінія фронту за останню добу.

Як змінилася лінія фронту 25 жовтня?

Російські військові продовжують штурми на північний схід від Сум, поблизу Варачиного, але просувань не досягли. За повідомленнями, морська піхота Росії концентрується біля Кіндратівки, готуючись до майбутніх атак. Водночас російські блогери визнають проблеми з управлінням і взаємодією між підрозділами, зокрема 22-го і 33-го мотострілецьких полків, що входять до 72-ї дивізії.

Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області, але суттєвих змін немає. ЗСУ утримують позиції у західній частині Вовчанська, де раніше заявляли про присутність російських військ. Росія атакувала біля Вовчанська 23 – 24 жовтня, використовуючи підрозділи 116-ї бригади Росгвардії, а також чеченські частини "Ахмат-Росія". Кремль заявляє про незначний рух біля Великого Бурлука – окупацію Болохівки.

Сили оборони України просунулися на північний захід від Куп'янська. Геолокаційні відео показують, що вони захопили Мирне та просунулися в напрямку Голубівки. Росіяни намагалися контратакувати, але безрезультатно.

Окупанти атакували на схід від Борівського, але без підтвердженого успіху. Є непідтверджені заяви про просування західніше Нововодяного.

На Лиманському напрямку українські захисники просунулися і звільнили Торське та частково закріпилися в південному Зарічному. Відео з підняттям українського прапора це підтверджує. Водночас бої тривають біля Дробишевого, Новоселівки, Ямполя та Зарічного.

Російські сили просунулися на захід від Виймки (південний схід від Сіверська). Також заявили про захоплення Дронівки, але це не підтверджено незалежно. Ведуться бої біля Сіверська, Сіверянки та Виймки.

Росія не має підтверджених успіхів, але заявляє про просування біля Іванопілля. Тривають бої східніше Костянтинівки, на південь — біля Катеринівки й Русиного Яру. Українські сили контратакували біля Софіївки та Торецького.

На Добропільському напрямку бої тривають біля Шахового, Кучерів Яру та Золотого Колодязя. Росіяни стверджують, що захопили Вільне та Іванівку, але ці дані не мають підтвердження. Українські сили контратакували поблизу Шахового та Нового Донбасу.

За повідомленнями ISW, російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку, проте підтверджень у цьому фрагменті немає. У тексті зазначено лише, що оператори дронів Росії 1435-го полку діють у районі й скаржаться на нестачу техніки.

Російські окупанти просунулися в центральну частину Іванівки (південний захід від Новопавлівки) та на південний захід від Філії.

Ворог захопив Злагоду (колишнє Першотравневе) на південний захід від Великомихайлівки. Також атакував біля Олександрорада, Калинівського, Орестополя та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку росіяни атакували поблизу Новогригорівки, Павлівки та Нововасилівки, але без успіху.

На Запорізькому напрямку російські військові вели штурми поблизу Малих Токмачок, Новоданилівки, Степового та Плавнів, але без результату.

На Херсонському напрямку окупанти атакували біля Антонівських мостів, але без успіху. Українська розвідка (ГУР) повідомила, що знищила установки ППО "Бук-М3" і два радари "Небо-СВУ" в окупованих частинах Запорізької, Херсонської областей і Криму.

Отже, аналітики ISW вважають, що фронт залишається динамічним, із локальними просуваннями обох сторін – українські успіхи фіксуються під Куп’янськом і Лиманом, тоді як російські — біля Новопавлівки, Сіверська та Великомихайлівки. Попри інтенсивність атак, суттєвих стратегічних зрушень не сталося: жодна зі сторін не досягла прориву, а бої залишаються виснажливими й позиційними.

