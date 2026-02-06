Оккупанты продвигаются на пограничные Харьковской и Сумской областей: обновленная карта от DeepState
- Российская армия продвинулась в приграничных регионах Харьковской и Сумской областей, в частности оккупировала населенный пункт Дегтярное.
- Оккупанты также достигли частичного успеха в Донецкой области возле села Никифоровка.
Российская армия имела продвижение в приграничных регионах Харьковской и Сумской области. Также частичного успеха оккупанты достигли в Донецкой области.
Об этом пишет проект DeepState.
Где имел продвижение враг в последнее время?
Аналитики рассказали, что врагу удалось оккупировать населенный пункт Дегтярное. Он расположен на границе с Россией в Харьковской области в Волчанской городской общине Чугуевского района.
Россияне оккупировали Дегтярное в Харьковской области: смотрите на карте
Кроме того, оккупанты имели продвижение в Сумской области. В частности, продвинулись вблизи села Грабовского, что в Краснопольской поселковой общине Сумского района, а также на границе возле села Милаевка в Беловском районе Курской области России.
Какова ситуация возле Грабовского: смотрите на карте
Что происходит вблизи Милаевки: смотрите на карте
Россиянам также удалось незначительно продвинуться в Донецкой области. В частности, возле села Никифоровка Соледарской городской общины Бахмутского района.
Где расположен фронт вблизи Никифоровки: смотрите на карте
Куда враг сейчас направляет усилия на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг сосредотачивает свои основные усилия на трех направлениях: Покровском, Очеретинском и Александровском. Также оккупанты концентрируют силы на Краматорском направлении.
Сырский подчеркнул, что Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные действия, сдерживая врага на разных направлениях и нанося ему потери. По словам генерала, на отдельных участках фронта около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
Интересно, что военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил, что сейчас задачей российской армии является взятие под контроль трассы, которая идет через Бахмут, Константиновку и Покровск. Именно Константиновка, по словам Грабского, сейчас является критически важным звеном для оккупантов.