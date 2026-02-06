Окупанти просуваються на прикордонні Харківщини та Сумщини: оновлена мапа від DeepState
- Російська армія просунулася у прикордонних регіонах Харківської та Сумської областей, зокрема окупувала населений пункт Дегтярне.
- Окупанти також досягли часткового успіху в Донецькій області біля села Никифорівка.
Російська армія мала просування у прикордонних регіонах Харківської та Сумської області. Також часткового успіху окупанти досягнули у Донецькій області.
Про це пише проєкт DeepState.
Де мав просування ворог останнім часом?
Аналітики розповіли, що ворогу вдалося окупувати населений пункт Дегтярне. Він розташований на прикордонні з Росією у Харківській області у Вовчанській міській громаді Чугуївського району.
Росіяни окупували Дегтярне у Харківській області: дивіться на карті
Окрім того, окупанти мали просування у Сумській області. Зокрема, просунулися поблизу села Грабовського, що у Краснопільській селищній громаді Сумського району, а також на прикордонні біля села Мілаївка у Біловському районі Курської області Росії.
Яка ситуація біля Грабовського: дивіться на карті
Що відбувається поблизу Мілаївки: дивіться на карті
Росіянам також вдалося незначно просунутися у Донецькій області. Зокрема біля села Никифорівка Соледарської міської громади Бахмутського району.
Де розташований фронт поблизу Никифорівки: дивіться на карті
Куди ворог наразі спрямовує зусилля на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог зосереджує свої основні зусилля на трьох напрямках: Покровському, Очеретинському та Олександрівському. Також окупанти концентрують сили на Краматорському напрямку.
Сирський підкреслив, що Сили оборони України активно здійснюють наступальні дії, стримуючи ворога на різних напрямках та завдаючи йому втрат. За словами генерала, на окремих ділянках фронту близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.
Цікаво, що військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, що наразі завданням російської армії є взяття під контроль траси, яка йде через Бахмут, Костянтинівку і Покровськ. Саме Костянтинівка, за словами Грабського, нині є критично важливою ланкою для окупантів.