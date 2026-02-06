Окупанти просуваються на прикордонні Харківщини та Сумщини: оновлена мапа від DeepState

Російська армія мала просування у прикордонних регіонах Харківської та Сумської області. Також часткового успіху окупанти досягнули у Донецькій області.

Про це пише проєкт DeepState.

Де мав просування ворог останнім часом?

Аналітики розповіли, що ворогу вдалося окупувати населений пункт Дегтярне. Він розташований на прикордонні з Росією у Харківській області у Вовчанській міській громаді Чугуївського району.

Окрім того, окупанти мали просування у Сумській області. Зокрема, просунулися поблизу села Грабовського, що у Краснопільській селищній громаді Сумського району, а також на прикордонні біля села Мілаївка у Біловському районі Курської області Росії.

Росіянам також вдалося незначно просунутися у Донецькій області. Зокрема біля села Никифорівка Соледарської міської громади Бахмутського району.

