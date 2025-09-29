Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

В течение 27 сентября на фронте было зафиксировано 173 боевых столкновений. По данным Генштаба, горячее всего было на Покровском и Новопавловском направлениях. Также более десятка атак произошло и на Лиманском и Торецком направлениях.

К слову, представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов прокомментировал 24 Каналу сообщения в сети о 3 "котлах" для российских захватчиков под Покровском. Спикер отметил, что говорить об окружении противника и "котлах" рано.