В Институте изучения войны опубликовали отчет об изменениях на линии фронта. Ситуация остается сложной: россияне атакуют и продвигаются в Запорожской области. В то же время Силы обороны достигли успехов в районах Покровска и Доброполья.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Читайте также За сутки 151 боестолкновение, более трети – на Покровском направлении: сводка Генштаба Как изменилась ситуация на разных направлениях? На севере Сумщины российские войска продолжали наступательные действия 19 октября, однако продвинуться не смогли.

У северных районах Харьковской области российские силы также пытались наступать, но подтвержденного продвижения нет.

На направлении Великого Бурлука оккупанты вели штурмовые действия, однако без результата.



На Купянском направлении россияне осуществляли наступательные операции, однако успеха также не достигли.



В районе Боровой наземной активности с обеих сторон 19 октября не зафиксировано.



На Лиманском направлении российские войска недавно продвинулись. Геолокационные кадры, обнародованные 19 октября, свидетельствуют об их продвижении на юго-запад от Мирного, что к северо-востоку от Лимана. Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW На Северском направлении российские силы продолжали наступательные действия, но без изменений линии фронта.



В тактическом районе Константиновка – Дружковка украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись вперед. Геолокационные кадры от 18 октября подтверждают контроль Украины над юго-востоком Иванополья, где ранее россияне заявляли о своем присутствии.



В районе Доброполье украинские силы недавно продвинулись. По данным одного из российских так называемых "военкоров" от 18 октября, они достигли успеха к югу от Шахово.



На Покровском направлении украинские подразделения также имеют локальные успехи – по утверждению российских источников, они продвинулись на северных окраинах Леонтовичей, что к югу от Покровска. Смотрите также "Мы все видим": подполковник ВСУ рассказал, как враг штурмует возле Покровска На Новопавловском направлении россияне продолжали наступление, однако без изменений позиций.



В районе Великомихайловки оккупанты осуществляли атаки, но подтвержденного продвижения не зафиксировано.



На Гуляйпольском направлении российские силы недавно продвинулись. Геолокационные кадры от 19 октября свидетельствуют, что они захватили Полтавку к северо-востоку от города.



Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, обнародованные 19 октября, свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись в районе юго-востока села Приморское (к северо-западу от Орехова).



Российские войска также продолжали ограниченные штурмовые действия на Херсонском направлении, в частности к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, однако без успеха. На востоке продолжаются тяжелые бои: последние новости В течение суток 19 октября на фронте зафиксировали 151 боевое столкновение. В этот день российские войска также нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 128 управляемых авиабомб.



На Покровском направлении россияне пытаются использовать погодные условия. Из-за тумана они применяют бронетехнику и малые пехотные группы, которые продвигаются в межпозиционное пространство.



Под угрозой также остается Купянск. К счастью, Силы обороны стабилизировали ситуацию там, уменьшили активность диверсионных групп и продолжают держать северные рубежи.