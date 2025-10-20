Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У північних районах Харківщини російські сили також намагалися наступати, але підтвердженого просування немає.

На півночі Сумщини російські війська продовжували наступальні дії 19 жовтня, однак просунутися не змогли.

Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW

Протягом доби 19 жовтня на фронті зафіксували 151 бойове зіткнення. У цей день російські війська також завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб.



На Покровському напрямку росіяни намагаються використати погодні умови. Через туман вони застосовують бронетехніку та малі піхотні групи, які просуваються у міжпозиційний простір.

