ЗСУ мають успіхи під Покровськом, росіяни тиснуть на Запоріжжі: карти й огляд фронту ISW
- За даними ISW, українські сили мають успіхи під Покровськом, просунувшись на північні околиці Леонтовичів.
- Тим часом російські війська просунулися на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області.
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо змін на лінії фронту. Ситуація залишається складною: росіяни атакують та просуваються в Запорізькій області. Водночас Сили оборони досягли успіхів у районах Покровська та Добропілля.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на різних напрямках?
На півночі Сумщини російські війська продовжували наступальні дії 19 жовтня, однак просунутися не змогли.
У північних районах Харківщини російські сили також намагалися наступати, але підтвердженого просування немає.
- На напрямку Великого Бурлука окупанти вели штурмові дії, проте без результату.
- На Куп'янському напрямку росіяни здійснювали наступальні операції, однак успіху також не досягли.
- У районі Борової наземної активності з обох сторін 19 жовтня не зафіксовано.
- На Лиманському напрямку російські війська нещодавно просунулися. Геолокаційні кадри, оприлюднені 19 жовтня, свідчать про їхнє просування на південний захід від Мирного, що на північний схід від Лимана.
Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW
- На Сіверському напрямку російські сили продовжували наступальні дії, але без змін лінії фронту.
- У тактичному районі Костянтинівка – Дружківка українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися вперед. Геолокаційні кадри від 18 жовтня підтверджують контроль України над південним сходом Іванопілля, де раніше росіяни заявляли про свою присутність.
- У районі Добропілля українські сили нещодавно просунулися. За даними одного з російських так званих "воєнкорів" від 18 жовтня, вони досягли успіху на південь від Шахового.
- На Покровському напрямку українські підрозділи також мають локальні успіхи – за твердженням російських джерел, вони просунулися на північних околицях Леонтовичів, що на південь від Покровська.
- На Новопавлівському напрямку росіяни продовжували наступ, проте без змін позицій.
- У районі Великомихайлівки окупанти здійснювали атаки, але підтвердженого просування не зафіксовано.
- На Гуляйпільському напрямку російські сили нещодавно просунулися. Геолокаційні кадри від 19 жовтня свідчать, що вони захопили Полтавку на північний схід від міста.
- Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, оприлюднені 19 жовтня, свідчать, що окупанти нещодавно просунулися в районі південного сходу села Приморське (на північний захід від Оріхова).
- Російські війська також продовжували обмежені штурмові дії на Херсонському напрямку, зокрема на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, однак без успіху.
На сході тривають важкі бої: останні новини
Протягом доби 19 жовтня на фронті зафіксували 151 бойове зіткнення. У цей день російські війська також завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб.
На Покровському напрямку росіяни намагаються використати погодні умови. Через туман вони застосовують бронетехніку та малі піхотні групи, які просуваються у міжпозиційний простір.
Під загрозою також залишається Куп'янськ. На щастя, Сили оборони стабілізували ситуацію там, зменшили активність диверсійних груп і продовжують тримати північні рубежі.