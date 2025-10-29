Укр Рус
29 октября, 15:25
Россия продвинулась на Днепропетровщине и Донетчине: обновленные карты DeepState за 29 октября

София Рожик
Основные тезисы
  • Российские войска продвинулись в Покровске и вблизи Красного Лимана в Донецкой области, а также у Приволья на Днепропетровщине.

ВСУ продолжают противостоять стране-террористке России. К сожалению, оккупанты снова имеют несколько продвижений на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась карта фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 29 октября. По их данным, российские войска имеют 3 продвижения. Речь идет о Донецкой и Днепропетровской областях.

Так, враг продвинулся в Покровске Донецкой области.

Россия имеет продвижение в Покровске: смотрите на карте

Также оккупанты продвинулись вблизи Красного Лимана Донецкой области.

Зафиксировано продвижение россиян возле Красного Лимана: смотрите на карте

А на Днепропетровщине оккупанты продвинулись возле Приволья.

Россия имеет продвижение возле Приволья: смотрите на карте

