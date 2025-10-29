Росія просунулася на Дніпропетровщині та Донеччині: оновлені карти DeepState за 29 жовтня

26 жовтня аналітики повідомили, що Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок, а також відкинули росіян біля Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці. Тим часом окупанти теж мали просування – поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.