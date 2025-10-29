Росія просунулася на Дніпропетровщині та Донеччині: оновлені карти DeepState за 29 жовтня
- Російські війська просунулися в Покровську та поблизу Красного Лиману на Донеччині, а також біля Привілля на Дніпропетровщині.
ЗСУ продовжують протистояти країні-терористці Росії. На жаль, окупанти знову мають кілька просувань на фронті.
Як змінилася карта фронту?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вранці 29 жовтня. За їхніми даними, російські війська мають 3 просування. Йдеться про Донецьку та Дніпропетровську області.
Так, ворог просунувся у Покровську на Донеччині.
Росія має просування у Покровську: дивіться на карті
Також окупанти просунулися поблизу Красного Лиману Донецької області.
Зафіксовано просування росіян біля Красного Лиману: дивіться на карті
А на Дніпропетровщині окупанти просунулися біля Привілля.
Росія має просування біля Привілля: дивіться на карті
Інші оновлення від DeepState
26 жовтня аналітики повідомили, що Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок, а також відкинули росіян біля Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці. Тим часом окупанти теж мали просування – поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
24 жовтня стало відомо, що російські війська просунулися біля Гродівки, Володимирівки та Степногірська.
А 23 жовтня аналітики DeepState повідомляли, що окупанти просунулися біля Вербового, Степового та Новогригорівки.