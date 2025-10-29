Укр Рус
24 Канал Новини України Росія просунулася на Дніпропетровщині та Донеччині: оновлені карти DeepState за 29 жовтня
29 жовтня, 15:24
3

Росія просунулася на Дніпропетровщині та Донеччині: оновлені карти DeepState за 29 жовтня

Софія Рожик
Основні тези
  • Російські війська просунулися в Покровську та поблизу Красного Лиману на Донеччині, а також біля Привілля на Дніпропетровщині.

ЗСУ продовжують протистояти країні-терористці Росії. На жаль, окупанти знову мають кілька просувань на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Бої точаться цілодобово: карта фронту на 29 жовтня 

Як змінилася карта фронту?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вранці 29 жовтня. За їхніми даними, російські війська мають 3 просування. Йдеться про Донецьку та Дніпропетровську області.

Так, ворог просунувся у Покровську на Донеччині.

Росія має просування у Покровську: дивіться на карті

Також окупанти просунулися поблизу Красного Лиману Донецької області. 

Зафіксовано просування росіян біля Красного Лиману: дивіться на карті

А на Дніпропетровщині окупанти просунулися біля Привілля.

Росія має просування біля Привілля: дивіться на карті

Інші оновлення від DeepState

  • 26 жовтня аналітики повідомили, що Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок, а також відкинули росіян біля Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці. Тим часом окупанти теж мали просування – поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

  • 24 жовтня стало відомо, що російські війська просунулися біля Гродівки, Володимирівки та Степногірська.

  • А 23 жовтня аналітики DeepState повідомляли, що окупанти просунулися біля Вербового, Степового та Новогригорівки.