Кернес отдал предпринимателей Харькова на откуп человеку-невидимке
Кернес создал КП "Современный город" под человека-неведимку.
Под прицелом градоначальника Харькова Геннадия Кернеса вот уже который год находится крупнейший рынок в Украине – "Барабашово".
Что только не предпринимает городская власть, чтоб прибрать к рукам такой лакомый кусок. И вот, для того, чтобы все выглядело красиво, горсовет создает коммунальное предприятие "Сучасне місто". Точнее даже не создает, а переименовывает. За основу берется ранее существующее КП "Студентське", которое согласно открытым реестрам Министерства юстиции, занималось организацией школьного питания. Новому-старому КП расширяют сферу деятельности и подчиняют Департаменту административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.
Во главе "Сучасного міста" ставят некоего Дениса Геннадьевича Маханькова. Главная задача которого – любым путем переманить предпринимателей с рынка "Барабашово" для заключения прямых договоров с городом. Там готовы даже в несколько раз снизить арендные ставки. Но наверняка многие даже не догадываются о том, кто такой Маханьков и с кем им приходится иметь дело?
Как оказалось, Денис Геннадьевич Маханьков – персона непубличная. От слова совсем. На любым мероприятиях он умудряется не попадать в объективы фото- и видеокамер. Доходит до того, что он попросту запрещает себя снимать. И неудивительно. Ведь с 2010 по 2016 гг нынешний вершитель судеб всех предпринимателей города – старший оперуполномоченный – старший лейтенант главного отдела "К" Управления СБУ в Харьковской области. Если простыми словами, то Маханьков занимался борьбой с коррупцией в органах госвласти и управлений, которые регулировали оборот наркотиков. Эта часть биографии, естественно, засекречена.
Однако, благодаря открытости реестров Министерства юстиции, можно узнать кое-что интересное.
Как например, что за время работы в органах в собственности матери Маханькова появляется 4-комнатная квартира площадью почти в 150 кв метров в элитном ЖК "Эдельвейс" в Немышлянском районе Харькова. Согласно реестру недвижимого имущества, квартира была куплена в 2011-м году почти за 550 тысяч гривен, что на то время эквивалентно $69 тыс.
К квартире, естественно, полагается место в подземном паркинге. А лучше два. Поэтому тогда же мама сотрудника СБУ приобретает два паркоместа по 15 кв м каждое за 78 тысяч гривен, что равнозначно почти $10 тыс.
Фактически сразу по окончании Революции Достоинства (в 2014-м году) Лидия Маханькова покупает 14 соток в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области под индивидуальное садовничество. Но наверняка не под огород, а скорее под строительство жилого дома. Потому как в 2012 году часть этого села вошла в границы второй столицы Украины. Откуда у матери чиновника такие средства – неизвестно.
Спустя два года – в 2016-м году – опять же мама Маханькова становится владелицей автомобиля премиум-класса BMW 520d, стоимость которого в среднем составляет $60 тыс.
При этом в декабре 2016-м году Маханьков умудрился приобрести 1200 кв м сельскохозяйственной земли в селе Боровая Змиевского района. И может быть эта покупка осталась бы незамеченной, если бы в этой живописной местности не находился известный в регионе горнолыжный курорт "Альпийская долина".
В 2017-м году Маханьков занимает должность директора КП "Студенческое", которое в ноябре переименовывают в КП "Сучасне місто".
Согласно данным ресурса Оpendatabot, за время его существования, КП фигурирует в двух уголовных и нескольких административных производствах. Все они связаны с арендой земельных участков.
Поэтому, заключая договор с КП "Сучасне місто" надо помнить, кто стоит во главе этого предприятия, нити которого тянутся к мэру Харькова Геннадию Кернесу.
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