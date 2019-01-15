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      Кернес отдал предпринимателей Харькова на откуп человеку-невидимке

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      Геннадий Кернес
      Геннадий Кернес / rus.delfi.ee

      Кернес создал КП "Современный город" под человека-неведимку.

      Под прицелом градоначальника Харькова Геннадия Кернеса вот уже который год находится крупнейший рынок в Украине – "Барабашово".

      Что только не предпринимает городская власть, чтоб прибрать к рукам такой лакомый кусок. И вот, для того, чтобы все выглядело красиво, горсовет создает коммунальное предприятие "Сучасне місто". Точнее даже не создает, а переименовывает. За основу берется ранее существующее КП "Студентське", которое согласно открытым реестрам Министерства юстиции, занималось организацией школьного питания. Новому-старому КП расширяют сферу деятельности и подчиняют Департаменту административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета. 

      Во главе "Сучасного міста" ставят некоего Дениса Геннадьевича Маханькова. Главная задача которого – любым путем переманить предпринимателей с рынка "Барабашово" для заключения прямых договоров с городом. Там готовы даже в несколько раз снизить арендные ставки. Но наверняка многие даже не догадываются о том, кто такой Маханьков и с кем им приходится иметь дело?

      Как оказалось, Денис Геннадьевич Маханьков – персона непубличная. От слова совсем. На любым мероприятиях он умудряется не попадать в объективы фото- и видеокамер. Доходит до того, что он попросту запрещает себя снимать. И неудивительно. Ведь с 2010 по 2016 гг нынешний вершитель судеб всех предпринимателей города – старший оперуполномоченный – старший лейтенант главного отдела "К" Управления СБУ в Харьковской области. Если простыми словами, то Маханьков занимался борьбой с коррупцией в органах госвласти и управлений, которые регулировали оборот наркотиков. Эта часть биографии, естественно, засекречена.

      Однако, благодаря открытости реестров Министерства юстиции, можно узнать кое-что интересное.

      Как например, что за время работы в органах в собственности матери Маханькова появляется 4-комнатная квартира площадью почти в 150 кв метров в элитном ЖК "Эдельвейс" в Немышлянском районе Харькова. Согласно реестру недвижимого имущества, квартира была куплена в 2011-м году почти за 550 тысяч гривен, что на то время эквивалентно $69 тыс.

      К квартире, естественно, полагается место в подземном паркинге. А лучше два. Поэтому тогда же мама сотрудника СБУ приобретает два паркоместа по 15 кв м каждое за 78 тысяч гривен, что равнозначно почти $10 тыс.

      Фактически сразу по окончании Революции Достоинства (в 2014-м году) Лидия Маханькова покупает 14 соток в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области под индивидуальное садовничество. Но наверняка не под огород, а скорее под строительство жилого дома. Потому как в 2012 году часть этого села вошла в границы второй столицы Украины. Откуда у матери чиновника такие средства – неизвестно.

      Спустя два года – в 2016-м году – опять же мама Маханькова становится владелицей автомобиля премиум-класса BMW 520d, стоимость которого в среднем составляет $60 тыс.

      И, согласно декларации, за неимением личного авто, Денис Геннадьевич арендует машину у матери и уходит из органов.
       
      Бывший "опер" СБУ кардинально меняет сферу деятельности. Маханьков назначается в Харьковский горсовет на должность начальника отдела контроля по размещению малых архитектурных форм (МАФов) и временных сооружений и сразу получает 5-й ранг (из 9 возможных) госслужащего.
       
      Ездит на элитном автомобилей и арендует квартиру. Это, если официально. Ведь не мог же чиновник с зарплатой (за 2016-й год), в 98114 грн купить и квартиру, и машину. Правда, он получил пособие при увольнении – почти 34 тысячи гривен. Не побрезговал и матпомощью с соцвыплатой в размере 11 тыс. 679 грн и 1 тыс.грн соответственно.
       
      Любопытно, что арендует он квартиру у некой Шапкиной Зои Николаевны. И все бы ничего, если бы не одно НО. В июне прошлого года мать Маханькова оформляет на себя договор наследования на данную квартиру. На каком основании и каким образом – остается лишь догадываться. Потому как по состоянию на сегодня, данная квартира находится в реестре обременения прав на недвижимое имущество. И соответственно, под запретом на продажу.
       
      Примечательно также, но в прошлом году госслужащий дважды получил в подарок деньги. По 200 тысяч – от матери, и от Зои Шапкиной.
       
      Сказать, что у Маханькова совсем нет денег будет неправдой. В 2016-м году он получил доход от отчуждения недвижимого имущества в размере 592 тыс.грн. И, как видно из декларации за 2018-й год, эти деньги до сих пор не тронуты.

      При этом в декабре 2016-м году Маханьков умудрился приобрести 1200 кв м сельскохозяйственной земли в селе Боровая Змиевского района. И может быть эта покупка осталась бы незамеченной, если бы в этой живописной местности не находился известный в регионе горнолыжный курорт "Альпийская долина".
       
      Как гласит сайт курорта, по мнению экспертов журнала "Фокус"он входит в число лучших мест для катания на лыжах. Перспективные инвестиции, не правда ли?! И повезло несказанно. Потому как сегодня купить землю в данной местности практически невозможно.

      В 2017-м году Маханьков занимает должность директора КП "Студенческое", которое в ноябре переименовывают в КП "Сучасне місто".

      Согласно данным ресурса Оpendatabot, за время его существования, КП фигурирует в двух уголовных и нескольких административных производствах. Все они связаны с арендой земельных участков.

      Поэтому, заключая договор с КП "Сучасне місто" надо помнить, кто стоит во главе этого предприятия, нити которого тянутся к мэру Харькова Геннадию Кернесу.

      Теги: Новости политики Министерство юстиции Новости Харькова Геннадий Кернес
      Источник: 24 Канал
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