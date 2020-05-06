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      Кернес планирует открыть метро Харькова с 12 мая

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      Кернес хоче запустити метро Харкова з 12 травня
      Кернес хочет запустить метро Харькова с 12 мая / kh.vgorode.ua

      Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что с 12 мая планирует возобновить работу метро в городе, несмотря на карантин из-за коронавируса. Заметим, что правительство не планировало разрешать работу метро минимум до 22 мая.

      "Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", – заявил Кернес в комментарии изданию "Страна".

      Узнайте, когда в Украине заработает метро и другой общественный транспорт

      По словам мэра Харькова, власть готова пускать в вагоны метро только ограниченное количество людей, чтобы избежать толкотни.

      Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства,
      – добавил Кернес.

      Он также пожаловался, что уже неделю не может дозвониться до премьера Дениса Шмыгаля. По словам Кернеса, Кабмин действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Именно поэтому мэр Харькова и хочет поговорить с премьер-министром.

      "Метрополитен есть только в трех городах Украины, в частности в Харькове. Перевозит 2 миллиона человек. Если Кабмин не позволит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль" , – заявил Кернес.

      Он добавил, что убытки от простоя метро – сотни миллионов. Метро – огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют, резюмировал мэр Харькова.

      Что известно о предварительный отказ Кернеса закрывать метро

      • Работу метро в Украине в связи с карантином запретили 17 марта. Однако Кернес отказался закрывать метро Харькова. Аргументировал это тем, что на тот момент в городе еще не было ни одного зафиксированного случая коронавируса.
      • Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что если Кернес будет нарушать закон, а он уже начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность.
      • После этого мэр Харькова таки закрыл метро.

      що заборонено на час карантину в Україні робота метроЗапреты на время карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      вихід України з карантину 5 етапів список

      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Геннадий Кернес Транспорт Метро Новости Харькова
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