Кернес планирует открыть метро Харькова с 12 мая

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что с 12 мая планирует возобновить работу метро в городе, несмотря на карантин из-за коронавируса. Заметим, что правительство не планировало разрешать работу метро минимум до 22 мая.

"Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", – заявил Кернес в комментарии изданию "Страна".

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По словам мэра Харькова, власть готова пускать в вагоны метро только ограниченное количество людей, чтобы избежать толкотни.

Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства,

– добавил Кернес.

Он также пожаловался, что уже неделю не может дозвониться до премьера Дениса Шмыгаля. По словам Кернеса, Кабмин действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Именно поэтому мэр Харькова и хочет поговорить с премьер-министром.

"Метрополитен есть только в трех городах Украины, в частности в Харькове. Перевозит 2 миллиона человек. Если Кабмин не позволит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль" , – заявил Кернес.

Он добавил, что убытки от простоя метро – сотни миллионов. Метро – огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют, резюмировал мэр Харькова.

Что известно о предварительный отказ Кернеса закрывать метро

Работу метро в Украине в связи с карантином запретили 17 марта. Однако Кернес отказался закрывать метро Харькова. Аргументировал это тем, что на тот момент в городе еще не было ни одного зафиксированного случая коронавируса.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что если Кернес будет нарушать закон, а он уже начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность.

После этого мэр Харькова таки закрыл метро.

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