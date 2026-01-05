"Шахеды" не летают на уровне второго этажа": в ГСЧС рассказали детали террора Киева
- Ночью 5 января Россия нанесла целенаправленный удар по частному медучреждению в Киеве, попав на уровне второго этажа, где работал стационар.
- Во время атаки пострадали четыре человека, один погиб, а 25 пациентов перевели в другие клиники Киева.
Ночью 5 января Россия ударила по частному медучреждению в Киеве. В ГСЧС отмечают, что удар был целенаправленным.
Об особенностях ночной атаки в эфире "Киев24" рассказал представитель Главного управления ГСЧС в Киеве Павел Петров, передает 24 Канал.
Как "Шахед" попал во второй этаж?
По словам Петрова, удар России по больнице в Киеве был прямым. Попадание произошло на уровне второго этажа 4-этажного здания, где работал стационар.
Мы понимаем, что у нас "Шахеды" не летают по городу на уровне второго этажа. Это прямое попадание в медицинское учреждение. Чистый террор,
– подчеркнул представитель ГСЧС Киева.
Отмечается, что на момент удара некоторые пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Четыре человека пострадали. У раненых рваные раны кисти, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс и ссадины.
Во время ликвидации последствий спасатели обнаружили тело пациента 1995 года рождения.
По словам директора больницы Маргариты Малеваной, в стационаре на момент атаки находились 26 пациентов, 25 из них перевели в другие клиники Киева.
В ГСЧС сообщили, что пожар ликвидировали в 03:44 5 января. Сейчас спасательные работы уже завершили.
Какие еще последствия по Украине?
Также Россия нанесла удары по энергетике. В Славутиче из-за обстрелов без электроснабжения остались более 8 тысяч семей. Отключения есть и в других регионах.
Силы ПВО уничтожили 137 вражеских беспилотников. В общем Россия запустила по Украине 174 воздушные цели, в частности 9 ракет различных типов.