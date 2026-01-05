"Шахеди" не літають на рівні другого поверху": у ДСНС розповіли деталі терору Києва

Уночі 5 січня Росія вгатила по приватному медзакладу у Києві. У ДСНС наголошують, що удар був цілеспрямованим.

Про особливості нічної атаки в етері "Київ24" розповів речник Головного управління ДСНС у Києві Павло Петров, передає 24 Канал.

Як "Шахед" влучив у другий поверх?

За словами Петрова, удар Росії по лікарні у Києві був прямим. Влучання сталося на рівні другого поверху 4-поверхової будівлі, де працював стаціонар.

Ми розуміємо, що в нас "Шахеди" не літають по місту на рівні другого поверху. Це пряме влучання в медичний заклад. Чистий терор,

– наголосив речник ДСНС Києва.

Зазначається, що на момент удару деякі пацієнти були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Четверо людей постраждали. У поранених рвані рани кисті, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес та садна.

Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло пацієнта 1995 року народження.

За словами директорки лікарні Маргарити Мальованої, у стаціонарі на момент атаки перебували 26 пацієнтів, 25 із них перевели до інших клінік Києва.

У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували о 03:44 5 січня. Наразі рятувальні роботи вже завершили.

Які ще наслідки по Україні?