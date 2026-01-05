Про особливості нічної атаки в етері "Київ24" розповів речник Головного управління ДСНС у Києві Павло Петров, передає 24 Канал.
Як "Шахед" влучив у другий поверх?
За словами Петрова, удар Росії по лікарні у Києві був прямим. Влучання сталося на рівні другого поверху 4-поверхової будівлі, де працював стаціонар.
Ми розуміємо, що в нас "Шахеди" не літають по місту на рівні другого поверху. Це пряме влучання в медичний заклад. Чистий терор,
– наголосив речник ДСНС Києва.
Зазначається, що на момент удару деякі пацієнти були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Четверо людей постраждали. У поранених рвані рани кисті, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес та садна.
Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло пацієнта 1995 року народження.
За словами директорки лікарні Маргарити Мальованої, у стаціонарі на момент атаки перебували 26 пацієнтів, 25 із них перевели до інших клінік Києва.
У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували о 03:44 5 січня. Наразі рятувальні роботи вже завершили.
Які ще наслідки по Україні?
Також Росія завдала ударів по енергетиці. У Славутичі через обстріли без електропостачання залишилися понад 8 тисяч сімей. Відключення є й в інших регіонах.
Сили ППО знищили 137 ворожих безпілотників. Загалом Росія запустила по Україні 174 повітряні цілі, зокрема 9 ракет різних типів.