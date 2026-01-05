Росія вкотре вдарила по цивільних у столиці, забравши життя людини. Вигляд атакованої лікарні Києва зібрав 24 Канал.
Як виглядає лікарня, яку обстріляла Росія?
За даними правоохоронців, під час чергового російського терору по Києву сталось влучання ворожого безпілотника у приватний медичний центр в Оболонському районі. Після удару в будівлі спалахнула пожежа. Її ліквідували вогнеборці ДСНС.
Наслідки удару ворожого БпЛА / Фото Yan Dobronosov, Telegraf, "Радіо Свобода"
Як повідомив президент Зеленський, у медзакладі працював стаціонар. Там, на жаль, загинув чоловік 1995 року народження. Ще постраждали щонайменше 4 людини. Загалом у лікарні на момент атаки перебували близько 70 людей, повідомили в Оболонській РДА.
Лікарня на Оболоні після удару: дивіться відео
Напередодні в медзакладі лікували пацієнтів, а наразі з будівлі вивозять уламки й сміття.
Кадри зсередини будівлі: дивіться відео
Атакований медзаклад у Києві / Фото Прокуратури, Нацполіції
Які ще наслідки нічних обстрілів?
Під російською атакою також опинився Фастівський район на Київщині. Там внаслідок обстрілу загинула людина. Є пошкодження приватних і багатоповерхового будинків.
Крім того, Росія вдарила по енергетиці. Після атак у місті Славутич без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин. Знеструмлення є й в інших областях.
Загалом російські війська запустили по Україні понад 170 повітряних цілей. Більшість з них знешкодили сили ППО.