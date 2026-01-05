Росія вкотре вдарила по цивільних у столиці, забравши життя людини. Вигляд атакованої лікарні Києва зібрав 24 Канал.

Як виглядає лікарня, яку обстріляла Росія?

За даними правоохоронців, під час чергового російського терору по Києву сталось влучання ворожого безпілотника у приватний медичний центр в Оболонському районі. Після удару в будівлі спалахнула пожежа. Її ліквідували вогнеборці ДСНС.

Наслідки удару ворожого БпЛА / Фото Yan Dobronosov, Telegraf, "Радіо Свобода"

Як повідомив президент Зеленський, у медзакладі працював стаціонар. Там, на жаль, загинув чоловік 1995 року народження. Ще постраждали щонайменше 4 людини. Загалом у лікарні на момент атаки перебували близько 70 людей, повідомили в Оболонській РДА.

Лікарня на Оболоні після удару: дивіться відео

Напередодні в медзакладі лікували пацієнтів, а наразі з будівлі вивозять уламки й сміття.

Кадри зсередини будівлі: дивіться відео

Атакований медзаклад у Києві / Фото Прокуратури, Нацполіції

Які ще наслідки нічних обстрілів?