Об особенностях ночной атаки в эфире "Киев24" рассказал представитель Главного управления ГСЧС в Киеве Павел Петров, передает 24 Канал.

Смотрите также Как выглядит клиника на Оболони в Киеве после российского террора

Как "Шахед" попал во второй этаж?

По словам Петрова, удар России по больнице в Киеве был прямым. Попадание произошло на уровне второго этажа 4-этажного здания, где работал стационар.

Мы понимаем, что у нас "Шахеды" не летают по городу на уровне второго этажа. Это прямое попадание в медицинское учреждение. Чистый террор,

– подчеркнул представитель ГСЧС Киева.

Отмечается, что на момент удара некоторые пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Четыре человека пострадали. У раненых рваные раны кисти, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс и ссадины.

Во время ликвидации последствий спасатели обнаружили тело пациента 1995 года рождения.

По словам директора больницы Маргариты Малеваной, в стационаре на момент атаки находились 26 пациентов, 25 из них перевели в другие клиники Киева.

В ГСЧС сообщили, что пожар ликвидировали в 03:44 5 января. Сейчас спасательные работы уже завершили.

Какие еще последствия по Украине?