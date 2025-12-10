В центре Киева посреди улицы образовалась огромная воронка: какова причина
- В Киеве посреди дороги образовалась огромная воронка.
- Вследствие этого ограничено движение транспорта.
В Киеве на Подоле образовалась огромная воронка. На перекрестке улиц провалился водопровод.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
Почему на улице в Киеве образовалась огромная воронка?
В Киеве, на перекрестке улиц Почайнинской и Набережно-Крещатицкой, произошел провал водопроводных сетей. Поэтому, образовалась воронка немалых размеров.
Специалисты водоканала работают. На месте перекрыли одну полосу движения для безопасности дорожного движения. Из-за этого возникла транспортная пробка.
Воронка на улице в Киеве: смотрите видео
Другие случаи: кратко
В прошлом году в центре Днепра в прошлом году провалилась дорога. В коммунальном предприятии "Днепроводоканал" сообщали, что произошло повреждение на водопроводе.
Похожий случай был в центре Золочева, что на Львовщине, где также образовалась воронка. Она была настолько велика, что туда мог бы упасть автомобиль. Воронка глубиной до 6 метров образовалась под проезжей частью.
Ужасный инцидент произошел в Сеуле. Там мотоциклист во время движения провалился в гигантскую воронку, которая возникла внезапно.