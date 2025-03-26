Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. Трагедия произошла в районе Кандун, в понедельник, около 18:30 по местному времени.

Читайте также Адская стихия в Южной Корее: сгорел тысячелетний буддистский храм, выгорели гектары земли

В Сеуле дорога поглотила мотоциклиста

Дорога внезапно обвалилась, и мужчина вместе с мотоциклом исчез в огромном провале.

Спасатели нашли его тело только на следующее утро в 11:00 примерно в 50 метрах от места падения. В яме шириной 20 метров и глубиной 20 метров также обнаружили его мобильный телефон и транспортное средство.

Ужасный момент обвала дороги попал на видео с видеорегистратора, которое быстро стало вирусным в Южной Корее. На кадрах видно, как байкер проваливается под землю, а автомобиль, ехавший впереди, успевает чудом избежать падения. Водитель этого авто также пострадал.

Мотоциклист исчез под землей в Сеуле: смотрите видео

Причину катастрофы власти пока не разглашают. К слову, за последние 10 лет в Сеуле зафиксировали 223 случая обвала почвы, вызванные изношенностью инфраструктуры, проседанием земли и авариями во время строительства.