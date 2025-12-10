У центрі Києва посеред вулиці утворилася величезна вирва: яка причина
- У Києві посеред дороги утворилася величезна вирва.
- Внаслідок цього обмежено рух транспорту.
У Києві на Подолі утворилася величезна вирва. На перехресті вулиць провалився водопровід.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.
Дивіться також У Києві на Софійській площі засвітили головну ялинку країни
Чому на вулиці в Києві утворилася величезна вирва?
У Києві, на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької, стався провал водопровідних мереж. Відтак, утворилася вирва немалих розмірів.
Фахівці водоканалу працюють. На місці перекрили одну смугу руху для безпеки дорожнього руху. Через це виник транспортний затор.
Вирва на вулиці у Києві: дивіться відео
Інші випадки: коротко
Минулого року в центрі Дніпра провалилася дорога. У комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" повідомляли, що сталося пошкодження на водогоні.
Схожий випадок був у центрі Золочева, що на Львівщині, де також утворилася вирва. Вона була настільки велика, що туди міг би впасти автомобіль. Вирва глибиною аж до 6 метрів утворилася під проїжджою частиною.
Жахливий інцидент стався в Сеулі. Там мотоцикліст під час руху провалився у гігантську вирву, яка виникла раптово.