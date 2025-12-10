Укр Рус
10 грудня, 15:06
2

У центрі Києва посеред вулиці утворилася величезна вирва: яка причина

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Києві посеред дороги утворилася величезна вирва.
  • Внаслідок цього обмежено рух транспорту.

У Києві на Подолі утворилася величезна вирва. На перехресті вулиць провалився водопровід.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

Чому на вулиці в Києві утворилася величезна вирва?

У Києві, на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької, стався провал водопровідних мереж. Відтак, утворилася вирва немалих розмірів.

Фахівці водоканалу працюють. На місці перекрили одну смугу руху для безпеки дорожнього руху. Через це виник транспортний затор.

Вирва на вулиці у Києві: дивіться відео

Інші випадки: коротко

  • Минулого року в центрі Дніпра провалилася дорога. У комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" повідомляли, що сталося пошкодження на водогоні.

  • Схожий випадок був у центрі Золочева, що на Львівщині, де також утворилася вирва. Вона була настільки велика, що туди міг би впасти автомобіль. Вирва глибиною аж до 6 метрів утворилася під проїжджою частиною.

  • Жахливий інцидент стався в Сеулі. Там мотоцикліст під час руху провалився у гігантську вирву, яка виникла раптово.