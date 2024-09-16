Наразі аварійна бригада усуває пошкодження. Однак кілька будинків опинилися без водопостачання, пише Суспільне.

Дивіться також Чоловік сильно побив військового на вокзалі в Дніпрі: за справу взялася поліція

Яка ситуація у Дніпрі

У комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" повідомили, що сталося пошкодження на водогоні діаметром 200 міліметрів по вулиці Харківській, 3. Тимчасово без водопостачання опинилися будинки: 2, 3, 4-А, 4-Б, 5. Наразі до ремонтних робіт залучили бригаду та 5 одиниць техніки.

Провалля у центрі Дніпра: фото Дніпроводоканал та Суспільне

Працівники розповіли журналістам не на камеру, що водопостачання вже відновили, а от щодо ремонту дороги прогнозів не дають.

Зараз на перехресті вулиць Харківська та Магдебурського Права повністю перекриті ліва та середня смуги руху. Весь потік авто рухається правою смугою. Через це ускладнений рух вулицями Харківська та Січових Стрільців.