Сейчас аварийная бригада устраняет повреждения. Однако несколько домов оказались без водоснабжения, пишет Суспільне.

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Какая ситуация в Днепре

В коммунальном предприятии "Днепроводоканал" сообщили, что произошло повреждение на водопроводе диаметром 200 миллиметров по улице Харьковской, 3. Временно без водоснабжения оказались дома: 2, 3, 4-А, 4-Б, 5. Сейчас к ремонтным работам привлекли бригаду и 5 единиц техники.

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Работники рассказали журналистам не на камеру, что водоснабжение уже восстановили, а вот по ремонту дороги прогнозов не дают.

Сейчас на перекрестке улиц Харьковская и Магдебургского Права полностью перекрыты левая и средняя полосы движения. Весь поток авто движется по правой полосе. Из-за этого затруднено движение по улицам Харьковская и Сечевых Стрельцов.