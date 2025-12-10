Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

Чому на вулиці в Києві утворилася величезна вирва?

У Києві, на перехресті вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької, стався провал водопровідних мереж. Відтак, утворилася вирва немалих розмірів.

Фахівці водоканалу працюють. На місці перекрили одну смугу руху для безпеки дорожнього руху. Через це виник транспортний затор.

Вирва на вулиці у Києві: дивіться відео

