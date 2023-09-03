Вирва глибиною аж до 6 метрів утворилася під проїжджою частиною на вулиці Січових Стрільців. Про це повідомив міський голова Золочева, пише 24 Канал.

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Величезна вирва утворилася у центрі Золочева

На щастя, ніхто не постраждав, бо в цю порожнину міг би впасти автомобіль,

– підкреслив Ігор Гриньків.

Додав, що місто старе, а підземні мережі не досліджені. На місці проводять обстеження. Опісля аварійну ситуацію ліквідують.

Вирва глибиною до 6 метрів у Золочеві / Фото з фейсбуку Гриньківа

У коментарі ZAXID.NET міський голова розповів, що вирву вранці 2 вересня помітили комунальники. Аби запобігти нещасним випадкам, місце одразу обгородили.

"Комунальники вранці побачили на дорозі тріщину, почали з'ясовувати в чому справа, коли впав асфальт, то побачили, що є величезна вирва. У старому місті важко зрозуміти всі підземні комунікації, тому що вони йдуть на дуже величезній глибині. Можливо, це одна з недіючих комунікацій, котра була в місті і зараз туди виносить землю", – зазначив мер.

Також Гриньків зауважив, що поряд є сквер "Зелений Яр", унікальна пам'ятка національного значення церква святого Миколая.

"Колись на тому місці була водойма і звідти йшли комунікації, які вели в русло річки Золочівка", – розповів міський голова.

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Вирву спричинив пливун