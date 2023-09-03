Яма глубиной до 6 метров образовалась под проезжей частью на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщил городской глава Золочева, пишет 24 Канал.

Смотрите также В центре Львова из-за сильного дождя появился "фонтан": впечатляющее видео

Огромная воронка образовалась в центре Золочева

К счастью, никто не пострадал, потому что в эту полость мог бы упасть автомобиль,

– подчеркнул Игорь Гринькив.

Добавил, что город старый, а подземные сети не исследованы. На месте производят обследование. После аварийную ситуацию ликвидируют.

Яма глубиной до 6 метров в Золочеве / Фото из фейсбука Гринькива

В комментарии ZAXID.NET городской глава рассказал, что воронку утром 2 сентября заметили коммунальщики. Чтобы предотвратить несчастные случаи, место сразу огородили.

"Коммунальщики утром увидели на дороге трещину, начали выяснять в чем дело, когда упал асфальт, то увидели, что есть огромная воронка. В старом городе трудно понять все подземные коммуникации, потому что они идут на очень огромной глубине. Возможно, это одна из нерабочих коммуникаций, которая была в городе и сейчас туда выносит землю", – отметил мэр.

Также Гринькив отметил, что рядом есть сквер "Зеленый Яр", уникальный памятник национального значения церковь святого Николая.

"Когда-то на том месте был водоем и оттуда шли коммуникации, которые вели в русло реки Золочевка", – рассказал городской глава.

Читайте также Прорыв под Ореховом и наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за август

Воронку вызвал плывун