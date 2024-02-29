В Киеве жители дома специально закрыли подвал с котами: они погибли
Источник:Полиция Киева
В Киеве погибли коты, которые жили в подвале обычной многоэтажки. Это произошло после того, как сами жители дома установили решетки на окна и двери подвала.
В подвальном помещении многоэтажки обнаружили двух умерших котят. Столичная полиция уже начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
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Подробности жестокого поступка
В Деснянское управление полиции обратились зоозащитники с сообщением, что на окна и двери подвала местной многоэтажки установили решетки. В то же время в этом помещении все еще находились коты.
Зоозащитники обратились к председателю домоуправления, чтобы открыть подвал для отлова котов, однако им отказали.
Зоозащитники вместе с участковым офицером полиции, после демонтажа одной решетки зашли в подвал, где обнаружили тела двух котят. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, которая задокументировала событие и опросила свидетелей и очевидцев происшествия,
– говорится в сообщении полиции.
По факту жестокого обращения с животными правоохранители начали уголовное производство – злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Жестокое обращение с животными в Украине
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