В подвальном помещении многоэтажки обнаружили двух умерших котят. Столичная полиция уже начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

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Подробности жестокого поступка

В Деснянское управление полиции обратились зоозащитники с сообщением, что на окна и двери подвала местной многоэтажки установили решетки. В то же время в этом помещении все еще находились коты.

Зоозащитники обратились к председателю домоуправления, чтобы открыть подвал для отлова котов, однако им отказали.

Зоозащитники вместе с участковым офицером полиции, после демонтажа одной решетки зашли в подвал, где обнаружили тела двух котят. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, которая задокументировала событие и опросила свидетелей и очевидцев происшествия,

– говорится в сообщении полиции.

По факту жестокого обращения с животными правоохранители начали уголовное производство – злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Жестокое обращение с животными в Украине