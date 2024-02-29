У підвальному приміщенні багатоповерхівки виявили двох померлих кошенят. Столична поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

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Подробиці жорстокого вчинку

До Деснянського управління поліції звернулися зоозахисники з повідомленням, що на вікна й двері підвалу місцевої багатоповерхівки встановили решітки. Водночас у цьому приміщенні все ще знаходилися коти.

Зоозахисники звернулись до голови домоуправління, аби відкрити підвал для відлову котів, проте їм відмовили.

Зоозахисники разом із дільничним офіцером поліції, після демонтажу однієї решітки зайшли до підвалу, де виявили тіла двох кошенят. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка задокументувала подію та опитала свідків та очевидців події,

– йдеться у повідомленні поліції.

За фактом жорстокого поводження з тваринами правоохоронці розпочали кримінальне провадження – зловмисникам загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Жорстоке поводження з тваринами в Україні