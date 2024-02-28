По данным следствия государственного бюро расследований, злоумышленники похитили бронежилеты, шлемы, зимние и летние комплекты одежды и обуви на не менее 3,6 миллиона гривен.

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Как работала схема

Украденное злоумышленники хранили на импровизированном складе в одном из киевских гаражей, где правоохранители провели обыски. Они обнаружили большие запасы вещей, которые подозреваемые хотели впоследствии продать через интернет, а для этого они срезали бирки, которые указывали, что имущество принадлежит ВСУ.

"В схему были привлечены военнослужащие, которые обеспечивали списание военного имущества, и гражданские, которые продавали его", – сообщили в ГБР,

Обыски на складе преступной группировки / Фото ГБР

Организатором был гражданский мужчина, который имел влияние на подконтрольных ему военных. Его и еще двух людей, в частности военного, задержали во время продажи партии военного имущества на сумму более 2 миллионов гривен с "зижкой" в почти 50%.

Разоблачена масштабная преступная схема хищения: видео

Какое наказание ожидает злоумышленников

Организатору и участникам сделки сообщили о подозрении в присвоении военного имущества, организованном группой. Им грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

К слову, ранее правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой в 2014 – 2018 годах Украина получила убытки на почти миллиард гривен. В частности, в ней участвовал топ-чиновник администрации президента тех времен – Сергей Пашинский.