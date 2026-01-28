Тепла нет, но много воды: в доме нардепа Рудыка в Киеве прорвало сеть
- В доме народного депутата Сергея Рудыка в Киеве прорвало трубу теплоснабжения, что привело к затоплению горячей водой.
- Это уже второй случай прорыва в этом доме, и жильцы обратились в соответствующие службы для решения проблемы.
Народный депутат Сергей Рудык опубликовал кадры из собственного дома, где попытка восстановить подачу тепла завершилась масштабной аварией –подъезды затопило кипятком. Проблема возникла из-за прорыва трубы теплоснабжения.
Об этом сообщил сам Сергей Рудык на своей странице в Facebook.
Что известно об инциденте в доме Сергея Рудыка?
Народный депутат 8-го и 9-го созывов опубликовал в Facebook видео, на котором видно, как горячая вода стекает по стенам по лестнице многоуровневого дома. Кроме того, Сергей Рудык – полковник ВСУ, который с марта 2022 года участвовал в боевых действиях.
Прорыв сети в доме Рудыка: смотрите видео нардепа
Рудык подчеркнул, что проблема возникла из-за прорыва трубы теплоснабжения. По его словам, это уже второй случай в этом доме. Жители дома уже обратились в соответствующие службы, когда ситуация достигла критической проблемы.
"По просьбе соседей по подъезду проблему с водой устранил лично. Теперь на лестнице сухо, вода не течет. Первый опыт в роли: сантехника, аварийной службы и перекрывателя воды. Одежда – мокрая, настроение – боевое", – комментирует нардеп.
Какая сейчас ситуация в Киеве?
Напомним, что из-за постоянных российских ударов на инфраструктуру киевляне вынуждены выживать при температуре до 20 градусов мороза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезвычайно сложных обстоятельствах в Киеве, где более 1200 домов остаются без отопления, и призвал действовать быстрее.
Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко объяснил, что самая острая ситуация с перебоями в поставках тепла, воды и электроэнергии наблюдается на Троещине, где без базовых услуг остаются около 600 домов.