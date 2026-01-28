Тепла немає, але багато води: у будинку нардепа Рудика в Києві прорвало мережу

Народний депутат Сергій Рудик опублікував кадри з власного будинку, де спроба відновити подачу тепла завершилася масштабною аварією – під’їзди затопило окропом. Проблема виникла через прорив труби теплопостачання

Про це повідомив сам Сергій Рудик на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про інцидент в будинку Сергія Рудика?

Народний депутат 8-го та 9-го скликань опублікував у Facebook відео, на якому видно, як гаряча вода стікає по стінах сходами багаторівневого будинку. Крім того, Сергій Рудик – полковник ЗСУ, який з березня 2022 року брав участь у бойових діях.

Прорив мережі в будинку Рудика: дивіться відео нардепа

Рудик підкреслив, що проблема виникла через прорив труби теплопостачання. За його словами, це вже другий випадок у цьому будинку. Мешканці будинку вже звернулися до відповідних служб, коли ситуація досягла критичної проблеми.

"На прохання сусідів по під’їзду проблему з водою усунув особисто. Тепер на сходах сухо, вода не тече. Перший досвід у ролі: сантехніка, аварійної служби та перекривача води. Одяг – мокрий, настрій – бойовий", – коментує нардеп.

