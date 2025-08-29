В боях за Украину погиб художник Кирилл Гринев. Он был участником художественного объединения "P. Е. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Кирилл Гринев погиб на фронте

Воин погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.

Погиб мой одноклассник Кирилл Гринев... Он с 25 февраля 2022 года ушел добровольцем и прошел весь Ад. Только по нашей переписке можно смонтировать полнометражный фильм... Покойся, Друг…

– написал друг военного Андрей Коцяк.

Известно также, что в прошлом году Кирилл Гринев получил ранение, выполняя задание в Покровском районе Донецкой области.

Родной брат военного, Анатолий Гринев, также защищал Украину: он пропал без вести на фронте весной 2025 года.

Об обстоятельствах гибели бойца рассказала журналистка Татьяна Витязь, его крестная мама.

Нужно было переместиться на другую позицию и заменить раненого. Планировалось, что пойдет другой боец, напарник Кирилла, но он изъявил желание пойти сам. Находясь на позиции, вечером 26.08.25 на них случайно вышли ка**пы и завязался бой, в результате которого Кириллу в верхнюю часть плеча попала пуля. Кирилл сразу потерял сознание, ему оказали медицинскую помощь, но он умер не приходя в сознание,

– говорится в заметке женщины.

Известно, что у Кирилла осталась дочь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Гринева. Вечная память!

