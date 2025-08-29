У боях за Україну загинув художник Кирило Гриньов. Він був учасником мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Кирило Гриньов загинув на фронті

Воїн загинув 26 серпня під час виконання бойового завдання.

Загинув мій однокласник Кирило Гриньов… Він з 25 лютого 2022 року пішов добровольцем і пройшов все Пекло. Лише по нашій переписці можна змонтувати повнометражний фільм… Спочивай, Друже…

– написав друг військового Андрій Коцяк.

Відомо також, що минулого року Кирило Гриньов зазнав поранення, виконуючи завдання в Покровському районі Донецької області.

Рідний брат військового, Анатолій Гриньов, також захищав Україну: він зник безвісти на фронті весною 2025 року.

Про обставини загибелі бійця розповіла журналістка Тетяна Вітязь, його хресна мама.

Потрібно було переміститись на іншу позицію і замінити пораненого. Планувалось, що піде інший боєць, напарник Кирила, але він виявив бажання піти сам. Знаходячись на позиції, ввечері 26.08.25 на них випадково вийшли ка**пи і зав'язався бій, внаслідок якого Кирилу у верхню частину плеча потратила куля. Кирил відразу втратив свідомість, йому надали медичну допомогу, але він помер не приходячи до свідомості,

– йдеться в дописі жінки.

Відомо, що в Кирила залишилася донька.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Кирила Гриньова. Вічна пам'ять!

