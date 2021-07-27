Об этом жертва мошеннической схемы Мария сама рассказала журналистам 24 июля. Инцидент произошел накануне.

Актуально Мошеннические схемы: почему счета клиентов Райффайзен Банк в опасности

Не смогли распаковать

Мария заказывала Apple IPhone 12 pro max в одном из телеграм-каналов, там была скидка. Впоследствии она пришла в отделение почты, чтобы оплатить "наложенный платеж" и получить гаджет.

Однако, распаковать до оплате она смогла лишь почтовую коробку, где была другая коробка устройства. Поэтому жертва осуществила оплату без осмотра товара.

После оплаты мы забираем товар, отходим в зону распаковки. Там долго пытаемся открыть упаковки телефона. Коробку смогли открыть только, когда порвали, потому что ее склеили изнутри. Когда открыли, обнаружили там только кирпич и записку,

– поделилась жительница Днепра.

Обратилась в полицию

Работники "Новой почты" сказали, что не могут вернуть деньги, которые женщина перечислила. Поэтому жертва после инцидента обратилась в полицию. Она с ними, якобы, пришла на почту.

Тогда им всем рассказали, что сотрудники "Новой Почты" не проверяют товары перед отправкой. Поэтому в подлинности смартфона они убедиться также не могли.

Журналисты 24 канала пытались узнать, фиксировали ли этот случай в полиции Днепра. Однако там сказали, что не могут подтвердить, что такое действительно было. Это объяснили тем, что неизвестны ни точная дата, ни район, где это произошло.

Другая схема Мошенники создали фальшивый сайт "Приватбанка" и выманивают деньги: как отличить подделку

Как не стать жертвой мошенников

Покупать товары в проверенных магазинах.

Быть более бдительным, если предлагаемый товар очень дешевый.

Не верить всем комментариям, которые оставляют другие покупатели магазина.

Положительные отзывы не является показателем добросовестности продавца, так как их легко подделать.

Не оплачивать товар на почте, если не уверены в оригинальности.

Однако, всегда появляются новые схемы, с помощью которых могут обманывать. Поэтому, если вы все же натолкнулись на мошенников, сразу обращайтесь в полицию.